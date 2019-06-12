Англоязычный аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Контроль над ним уже восстановлен. Факт взлома страницы подтвердила пресс-служба правительства.
Ранее на странице премьера появились два странных сообщения латинскими буквами: "Hop cc very very very hubby cheers cheers her vey vav chi hi" и "Vk mho cucumber uovunpniophvoui". Позднее они были удалены.
До взлома Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днем России.
В апреле 2013 года неизвестным удалось на некоторое время получить доступ к учетной записи премьера во "ВКонтакте", а в 2014 году был взломан аккаунт Медведева в Twitter.
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