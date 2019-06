Англоязычный аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter взломали

Англоязычный аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Контроль над ним уже восстановлен. Факт взлома страницы подтвердила пресс-служба правительства.



Медведеву подарили бюджетный смартфон для почтальонов

Ранее на странице премьера появились два странных сообщения латинскими буквами: "Hop cc very very very hubby cheers cheers her vey vav chi hi" и "Vk mho cucumber uovunpniophvoui". Позднее они были удалены.

До взлома Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днем России.

В апреле 2013 года неизвестным удалось на некоторое время получить доступ к учетной записи премьера во "ВКонтакте", а в 2014 году был взломан аккаунт Медведева в Twitter.