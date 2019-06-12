Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости обеспечения прав человека на защиту во время задержания. Применение силы полицией по отношению к задержанным говорит о непрофессионализме.
"Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма", - передает ее слова агентство ТАСС.
Она добавила, что все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, должны быть защищены от произвола.
Омбудсмен также отметила важную роль гражданского обществе и людей, которые вступились за журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Государство их услышало и приняло меры к освобождению задержанного корреспондента.
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