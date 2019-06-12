Смертность от внешних причин в России снизилась до исторического минимума за последние 50 лет - до 7,9%. Однако общая смертность в стране выросла на 0,2% в минувшем году, почти до 1,83 миллиона человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
К внешним причинам ведомство относит ДТП, несчастные случаи, отравления алкоголем, утопления, убийства и самоубийства. За последние пять лет смертность от транспортных происшествий упала на 35%, от отравлений алкоголем - на 29%, от самоубийств - на 33%, а от убийств - на 39%. В расчете на 100 тысяч человек впервые с 1965 года смертность от внешних причин опустилась ниже 100 человек, составив 98,5 умерших.
Несмотря на позитивную тенденцию, смертность от внешних факторов в России до сих пор остается более высокой, чем в большинстве развитых стран, указывает издание "Демоскоп".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.