Смертность россиян от внешних причин снизилась до минимума за 50 лет - Росстат

Смертность от внешних причин в России снизилась до исторического минимума за последние 50 лет - до 7,9%. Однако общая смертность в стране выросла на 0,2% в минувшем году, почти до 1,83 миллиона человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).



По итогам 2018 года смертность в России выросла на 14% / Новости от 03.04.2019 12:30

К внешним причинам ведомство относит ДТП, несчастные случаи, отравления алкоголем, утопления, убийства и самоубийства. За последние пять лет смертность от транспортных происшествий упала на 35%, от отравлений алкоголем - на 29%, от самоубийств - на 33%, а от убийств - на 39%. В расчете на 100 тысяч человек впервые с 1965 года смертность от внешних причин опустилась ниже 100 человек, составив 98,5 умерших.

Несмотря на позитивную тенденцию, смертность от внешних факторов в России до сих пор остается более высокой, чем в большинстве развитых стран, указывает издание "Демоскоп".