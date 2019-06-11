Министерство внутренних дел России предостерегает от нудистского отдыха вблизи мест массового скопления людей, а особенно рядом с теми местами, где отдыхают дети. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе МВД России Станислав Колесник.
По его словам, полиция не считает хулиганами нудистов, которые собираются на отдаленных пляжах, вдали от людей. Однако нудисты, отдыхающие вблизи детских пляжей, уже нарушают закон.
"Есть уголовная ответственность за совращение несовершеннолетних. Если такие случаи будут, соответствующим образом будем реагировать", - заключил Колесник, сообщает агентство ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как россияне планируют провести грядущий летний отпуск. Выяснилось, что подавляющее большинство россиян - 70% - проведут летний отпуск дома или же на даче.
Чуть меньше половины опрошенных - 44% - заявили, что проведут отпуска дома, сообщают социологи. 26% респондентов же признались специалистам, что этим летом планируют отдохнуть на даче.
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