Немецкий женский журнал Wunderweib составил список красивейших русских имен. Более того, авторы издания утверждают, что называть новорожденных русскими именами очень популярный в последнее время тренд.
Самыми красивыми женскими именами стали: Алина, Виктория, Дарья, Мила и Полина. Среди мужских имен немцы посчитали самыми красивыми: Алексей, Александр, Владимир, Николай, Максим и Никита.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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