В будущем мировая экономика перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего выступления на Международной конференции труда.
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - передает его слова агентство ТАСС.
Глава кабмина пояснил, что к сокращению рабочего времени приведет технологический прогресс. Медведев также напомнил про опыт Генри Форда, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и этим в несколько раз увеличил рост производительности труда своих работников.
"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях", - подчеркнул премьер.
Всемирная ассамблея здравоохранения признала болезнью синдром эмоционального выгорания, напомнил он.
"Нужна более лояльная организация рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости", - заключил Медведев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минтруд провел опрос, в результате которого выяснилось, что своей работой полностью удовлетворен только каждый пятый сотрудник, а более 60% работающих в качестве негативного фактора, связанного с работой, называют стресс.
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