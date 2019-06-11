Минтруд готов обсуждать перспективы сокращения рабочей недели до четырёх дней

Минтруда готов рассмотреть предложение о переходе на четырехдневную неделю.

Антон Котяков

Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости. И уточнил:

"если оно к нам поступит".

По словам чиновника, Минтруд всегда обсуждает все инициативы и предложения, поступающие от социальных партнеров.

"Если предложение о четырёхдневной рабочей неделе будет озвучено, будем обсуждать, — сказал Котяков. — Но не могу обещать согласия с ним".

Напомним, что первым идею о возможности на уровне законодательства сократить количество рабочих дней озвучил Дмитрий Медведев, ещё находясь в должности премьер-министра:

Медведев предположил, что в будущем рабочая неделя станет четырехдневной

В будущем мировая экономика перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего выступления на Международной конференции труда.

"Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", — передает его слова агентство ТАСС.

Глава кабмина пояснил, что к сокращению рабочего времени приведет технологический прогресс. Медведев также напомнил про опыт Генри Форда, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и этим в несколько раз увеличил рост производительности труда своих работников.

"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях", — подчеркнул премьер.

Всемирная ассамблея здравоохранения признала болезнью синдром эмоционального выгорания, напомнил он.

"Нужна более лояльная организация рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости", — заключил Медведев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минтруд провел опрос, в результате которого выяснилось, что своей работой полностью удовлетворен только каждый пятый сотрудник, а более 60% работающих в качестве негативного фактора, связанного с работой, называют стресс.

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