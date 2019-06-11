Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, в каком возрасте граждане Российской Федерации вступают в брак.
Результаты исследования Росстат опубликовал на своем официальном сайте.
Согласно предоставленной информации, подавляющее большинство россиян вступают в законный брак в возрасте от 25 до 34 лет.
В минувшем году, сообщает Росстат, в возрасте от 25 до 34 лет женились 458 тысяч мужчин. Замуж же в прошлом году вышли 386 тысяч россиянок этого возраста.
В возрасте 35 лет старше цифры совершенно другие — так, женились лишь 266 тысяч россиян. Замуж же вышли 216 тысяч женщин.
В Росстате также отметили, что до наступления совершеннолетнего возраста в брак в минувшем году вступили 454 гражданина Российской Федерации. Девушки же выступают в брак до совершеннолетия в десять раз чаще, указывают социологи — в прошлом году в этом возрасте вышло замуж почти 5 тысяч россиянок.
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