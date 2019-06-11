Высшим учебным заведениям России необходимо дать право ввести свой дополнительный экзамен для абитуриентов.
Об этом в интервью РИА заявил ректор Московского государственного университета им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.
По словам специалиста, у ЕГЭ — Единого Государственного Экзамена — есть один, но существенный недостаток. Завершая 10, а то и 9 класс, пояснил Садовничий, современные школьники учат лишь те предметы, которые войдут в ЕГЭ и пригодятся им для дальнейшего поступления в вузы страны.
В списке этих предметов, посетовал ректор МГУ, зачастую нет, например, ни физики, ни химии. Таким образом студент, поступающий в высшее учебное заведение, посетовал Виктор Садовничий, понятия не имеет о том, что из себя представляют так называемые "фундаментальные науки".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьник из Самары трижды посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
Также "Правда.Ру" сообщала о том, что в ЕГЭ появятся задания по креативности.
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