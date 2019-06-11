Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела беседу с генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Диалог двух чиновник касался уголовного дела против специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Генпрокурор пообещал Матвиенко, что дело журналиста будет вестись под его личным контролем.
"Вчера (в понедельник, - прим. ред.) я беседовала с генеральным прокурором Юрием Чайкой по поводу дела против Ивана Голунова. Он меня заверил, что лично проконтролирует ход дела", - рассказала Матвиенко.
Также спикер Совфеда рассказала, что Верхняя палата Госдумы РФ может сформировать собственную позицию по ситуации вокруг преследования журналиста.
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