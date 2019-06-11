Роспотребнадзор предложил не утилизировать пригодные к употреблению продукты питания

Роспотребнадзор получил запрос от Суда по правам человека, в котором указывается нецелесообразность уничтожения продуктов питания, пригодных у потреблению. В связи с этим ведомство подготовило поправки в законодательство, чтобы запретить утилизацию пищевых продуктов, пригодных к употреблению.



В Красноярском крае уничтожили полторы тонны...

Также Роспотребнадзор предложил использовать невостребованные продукты питания и пищевые отходы в качестве источников получения биоэнергии.