Роспотребнадзор получил запрос от Суда по правам человека, в котором указывается нецелесообразность уничтожения продуктов питания, пригодных у потреблению. В связи с этим ведомство подготовило поправки в законодательство, чтобы запретить утилизацию пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Также Роспотребнадзор предложил использовать невостребованные продукты питания и пищевые отходы в качестве источников получения биоэнергии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.