Губернатор Кузбасса поручил решить проблемы жителей Киселёвска, попросивших убежища в Канаде

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв дал поручение администрации Киселёвска провести встречу с жителями города, которые попросили убежища в Канаде. Горожане записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором рассказали о трудностях жизни в родном городе.



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Цивилёв подчеркнул, что местным властям предстоит выслушать все жалобы граждан, а также решить их в ближайшие несколько дней. Губернатор отметил, что многие проблемы города сложились исторически, поскольку Киселёвск возник из рабочего поселка.