Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв дал поручение администрации Киселёвска провести встречу с жителями города, которые попросили убежища в Канаде. Горожане записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором рассказали о трудностях жизни в родном городе.
Цивилёв подчеркнул, что местным властям предстоит выслушать все жалобы граждан, а также решить их в ближайшие несколько дней. Губернатор отметил, что многие проблемы города сложились исторически, поскольку Киселёвск возник из рабочего поселка.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.