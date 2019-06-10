Россияне недовольны уровнем соблюдения прав человека в стране. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Доля респондентов, считающих, что уровень соблюдения прав человека в стране можно оценить скорее негативно, в 2018 году превысила количество респондентов, дающих положительную оценку, на 17%", - цитирует ее "Российская газета".
По словам омбудсмена, к всплеску протестных настроений привела пенсионная реформа. Именно она стала "одним из резонансных социально-политических и экономических событий прошлого года".
Повышение пенсионного возраста в совокупности со снижением доходов россиян, повышением цен, ростом долговой нагрузки и увеличением числа бедных отрицательно сказалось на оценке состояния прав человека, заключила Москалькова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Татьяна Москалькова попросила президента России Владимира Путина пересмотреть стадию возбуждения уголовных дел. По ее словам, многие уголовные дела не возбуждаются из-за истечения срока давности, пока проверяются все обстоятельства. Прокуроры могут не выполнять эти требования, однако тогда доказательная база дела будет потеряна.
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