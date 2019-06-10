В Москве прошла ежегодная конференция Общероссийского движения "Сильная Россия". Участие в ней приняли свыше 2 тысяч человек из большинства регионов страны: ветераны, студенты, деятели культуры, спортсмены, журналисты и др.
По словам председателя движения Антона Цветкова, в настоящее время в нем принимают участие уже более миллиона человек, общее для всех - желание влиять на происходящее в РФ.
Зампред "Сильной России", председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой в свою очередь отметил, что офицерский корпус готов также внести лепту в реализацию планов движения. Герой Соцтруда Геннадий Баштанюк выразил ему уважение за внимание к людям труда.
По словам главы Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николая Махутова, "Сильная Россия" - единственное движение, которое эффективно занимается проблемами ветеранов и инвалидов. Герой России Дибиргаджи Магомедов отметил, что оно объединяет всех, кто хочет видеть нашу страну сильной.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.