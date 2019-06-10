Во ФСИН похвалили Голунова, назвав "образцовым арестантом"

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко назвал отправленного под домашний арест корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "образцовым арестантом".



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"Он ведет себя хорошо, дисциплинированно. Ничего не нарушает, ничего не покидает. Можно сказать, образцовый арестант", - передает его слова агентство "Интерфакс".

Максименко добавил, что в дополнение к электронному браслету журналист носит специальный трекер на поясе, поскольку у него на руках остался загранпаспорт.

"На него также надето второе мобильное устройство. Оно крепится на поясе. Если человек снимает устройство и оно удаляется от электронного браслета больше чем на метр, срабатывает система", - сказал чиновник.

Напомним, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест на два месяца. Голунов обязан находиться только по месту регистрации - в квартире матери. Общаться ему разрешено лишь в матерью, братом, адвокатом и следователями. Пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему запрещено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал истеричной кампанию, которую развернули в прессе в поддержку журналиста Ивана Голунова. Происходящее он охарактеризовал как "заготовку" на будущее под другие аналогичные дела.

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