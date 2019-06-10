Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко назвал отправленного под домашний арест корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "образцовым арестантом".
"Он ведет себя хорошо, дисциплинированно. Ничего не нарушает, ничего не покидает. Можно сказать, образцовый арестант", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Максименко добавил, что в дополнение к электронному браслету журналист носит специальный трекер на поясе, поскольку у него на руках остался загранпаспорт.
"На него также надето второе мобильное устройство. Оно крепится на поясе. Если человек снимает устройство и оно удаляется от электронного браслета больше чем на метр, срабатывает система", - сказал чиновник.
Напомним, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест на два месяца. Голунов обязан находиться только по месту регистрации - в квартире матери. Общаться ему разрешено лишь в матерью, братом, адвокатом и следователями. Пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему запрещено.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал истеричной кампанию, которую развернули в прессе в поддержку журналиста Ивана Голунова. Происходящее он охарактеризовал как "заготовку" на будущее под другие аналогичные дела.
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