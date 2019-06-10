Государство не заботится о сохранности данных россиян: эксперт

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал для "Правды.Ру" информацию о массовой утечке персональных данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.



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"В стране существует большая проблема, когда от людей скрывают ту информацию, которую как раз нужно публиковать. Например, реальную статистику по тем или иным вопросам или что конкретно сделано по заявлению граждан. Государственные органы зачастую эти данные не предоставляют, тогда как они могут быть необходимы людям, скажем, для защиты их прав", - считает эксперт.

"А вот ту информацию, которую, наоборот, следует скрывать - государство зачем-то ее публикует, или же не предпринимает усилий для того, чтобы пресечь ее публикацию в открытом доступе. У нас ведь при желании, можно узнать почти все - сведения о недвижимости, о банковских счетах, о диагнозах, о налогах, о телефонных переговорах. Такая открытость и слабая защита данных впрямую вредит людям, не несет никакой пользы развитию бизнеса, и играет на руку всевозможным мошенникам и аферистам", - подчеркнул Антон Цветков.

"Безусловно, нужно усиливать работу по защите персональных данных граждан, сейчас такая работа ведется крайне слабо. И решать эту проблему надо законодательно, поскольку сегодня законы в этой сфере крайне мягкие, и компаниям проще заплатить штраф, чем вложиться в систему защиты сведений клиентов", - резюмировал он.

Ранее Роскомнадзор заявил, что ведомство внимательно следит за ситуацией, связанной с утечкой данных клиентов российских банков. Организация планирует обратиться в суд для блокировки опубликовавшего данные ресурса.

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