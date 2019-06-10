Штрафы за разведение костров в лесу в условиях ЧС могут значительно увеличить

Штрафы за нарушение противопожарной безопасности в лесу во время чрезвычайной ситуации могут значительно увеличиться.



Лесные пожары: обстановка в Забайкалье и Курганской...

Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить соответствующий законопроект.

Отметим, что штрафы могут возрасти до 500 тысяч рублей для юридических лиц, для должностных лиц до 40 тысяч рублей, а для граждан — 3 тысячи рублей.

Напомним, что сегодня нарушителей законодательства ждет профилактическая беседа. Если же костер разводится в условиях чрезвычайной ситуации — штраф до 3 тысяч рублей.