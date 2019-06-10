YouTube подчинился требованиям Роскомнадзора и заблокировал доступ к видеозаписям, которые оскорбляют государственные символы Российской Федерации.
Об этом сообщает официальный сайт российского ведомства.
Например, отметили в Роскомнадзоре, видеохостинг блокировал доступ к видеороликам с заявлениями Шамиля Басаева.
Напомним, что закон о запрете на оскорбление госсимволов РФ, на который Роскомнадзор и указывал YouTube, вступил в силу 29 марта текущего года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.