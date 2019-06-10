YouTube подчинился требованиям Роскомнадзора блокировать доступ к видео, оскорбляющим госсимволы РФ

YouTube подчинился требованиям Роскомнадзора и заблокировал доступ к видеозаписям, которые оскорбляют государственные символы Российской Федерации.



Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с базами данных россиян / Новости от 24.09.2018 16:15

Об этом сообщает официальный сайт российского ведомства.

Например, отметили в Роскомнадзоре, видеохостинг блокировал доступ к видеороликам с заявлениями Шамиля Басаева.

Напомним, что закон о запрете на оскорбление госсимволов РФ, на который Роскомнадзор и указывал YouTube, вступил в силу 29 марта текущего года.