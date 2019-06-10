Газеты, вышедшие с первой полосой в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в Москве раскупили за несколько часов после начала продаж.
Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Отметим, что речь идет, например, о газетах "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК.
На сервисе бесплатных объявлений "Авито" же появилось предложение о продаже всех трех газет за 15 тысяч рублей.
Напомним, что корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Полиция утверждает, что при обыске в его квартире и при личном досмотре стражам порядка удалось найти у Голунова наркотики.
Отметим, что результаты анализов показали отсутствие в биологическом материале мужчины следы наркотиков.
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