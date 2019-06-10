Тиражи газет с первой полосой в поддержку Голунова распродали за несколько часов

Газеты, вышедшие с первой полосой в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в Москве раскупили за несколько часов после начала продаж.



Голунов дал интервью «Дежурной части» / Новости от 09.06.2019 14:16

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Отметим, что речь идет, например, о газетах "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК.

На сервисе бесплатных объявлений "Авито" же появилось предложение о продаже всех трех газет за 15 тысяч рублей.

Напомним, что корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Полиция утверждает, что при обыске в его квартире и при личном досмотре стражам порядка удалось найти у Голунова наркотики.

Отметим, что результаты анализов показали отсутствие в биологическом материале мужчины следы наркотиков.