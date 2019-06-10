Роскомнадзор прокомментировал утечку данных клиентов банков

Роскомнадзор следит за ситуацией, связанной с утечкой данных клиентов российских банков. Об этом заявил пресс-секретарь организации Вадим Ампелонский. Ведомство планирует обратиться в суд для блокировки опубликовавшего данные ресурса.



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"Утечка выглядит вопиющей - конечно, нахождение такого количества личных данных, в таком объеме, создает большие риски нарушения прав граждан", - передает его слова издание "Коммерсантъ".

Представитель Роскомнадзора добавил, что базы данных могли сформироваться в результате целенаправленного интернет-мошенничества. Форум, разместивший эту базу для платного скачивания, зарегистрирован американским регистратором на имя гражданина Украины, сервера находятся в Германии, подчеркивают в ведомстве.

"У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим", - заключил Ампелонский.

Ранее "Ъ" со ссылкой на данные компании DeviceLock написал о массовой утечке персональных данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. Речь идет о почти 900 тысячах пострадавших россиян. В открытый доступ попали базы с такими данными, как ФИО, телефоны (мобильный, домашний и рабочий), адрес проживания и место работы, год рождения, а также остаток на счете.

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