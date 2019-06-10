Личные данные порядка миллиона клиентов российских банков оказались в открытом доступе.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Сразу две утечки произошли в конце мая текущего года, пишут авторы материала.
Речь идет о клиентах Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
В ОТП банке заявили "Коммерсанту", что утечки не зафиксировали, а Альфа-банк и ХКФ Банк пообещали провести проверку.
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