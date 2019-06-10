В Роструде напомнили россиянам о сокращенной рабочей неделе

Текущая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России будет сокращенной.



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Об этом россиянам напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

Рабочими дням на этой неделе, указали в ведомстве, будут являться лишь понедельник, вторник, четверг и пятница.

Завтра же, 11 июля, Россия ждет сокращенный рабочий день.

Следующий дополнительный выходной, отметили в Роструде, ожидает граждан Российской Федерации лишь 4 ноября.