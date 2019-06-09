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Источник Правда.Ру

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Общество print

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерреш. Возмущенные горожане сообщили, что не могут дальше проживать на Кузбассе, поэтому попросили в видеообращении предоставить им канадское гражданство.


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"Этой зимой весь мир мог наблюдать наш черный снег. Дети не могли выйти на улицу, чтобы погулять и подышать свежим воздухом. Причиной этому стали выхлопы карьерного транспорта, угольная пыль, а также смог от сжигания угля", - утверждают жители.

Горожане рассказали о том, что угледобывающие предприятия не учитывают современных требований к санитарно-эпидемиологической обстановке, поэтому экологическая ситуация в городе ухудшается. Кроме этого, местные власти не предпринимают никаких усилий, чтобы восстановить экологию города.

По рассказам жителей города, их жизнь превратилась в настоящий ад после возникновения подземного пожара в начале июня. Городские власти отказались проводить эвакуацию населения. В связи с этим, горожане попросили Джастина Трюдо предоставить им статус беженцев и убежище в Канаде.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как видеообращение московского следователя дошло до Дмитрия Медведева.

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Темы убежище беженцы экология киселёвск видеообращение подземный пожар
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Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
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