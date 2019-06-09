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Источник Правда.Ру

Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните

Общество » Семья » Кошелек print

Прочел сообщение на сайте Сбербанка, пишет председатель совета директоров Правды.Ру Вадим Горшенин в социальных сетях, - кредит на любые цели выдается под 11,9%. И это акция по сниженным ставкам. В честь чего снижены ставки - непонятно, но ведь снижены!


«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке / Новости от...

Кредиты молодежи и пенсионерам без получения  зарплаты или пенсии в Сбербанке - 12,9%.

Ипотека на готовую квартиру - под 10,4% годовых, молодой семье скидка - 0,5%.

Есть, правда, указ Путина об ипотеке для молодых семей с двумя или тремя детьми под 6%, но немногие сейчас, к сожалению, решаются на рождение второго и третьего из-за подвешенной социально-экономической ситуации.

Это общие подходы к ставкам по кредитам. Где-то они могут быть на процент выше, на процент ниже, но общая система понятна.

И здесь важно понимать, чем отличается общество для людей от общества для капитала.

Разыскал данные ставок по кредитам в СССР. Сравните:

 Кредиты на промышленные товары (потребительское кредитование) - 2 %

 Кредиты на строительство индивидуальных жилых домов - от 1 до 2,7 %

 Кредиты членам жилищно-строительных кооперативов для оплаты пая - 2,7 %

 Кредиты на приобретение товаров длительного пользования 5 - 6 %

 Кредиты с государственной дотацией молодым супругам: на приобретение квартиры - 1 %, на оборудование квартиры - 2,5 %

 Личные кредиты (без указания цели использования) - 8 %

 Кредиты на строительство и приобретение дач - 8 %.

Также существовали так называемые кредитные каникулы (отсрочка по погашению кредита), - к примеру, если заемщик уходил в армию.

Специально не делаю никаких выводов, потому что они, при сравнении этих цифр и подходов к кредитованию граждан, - очевидны. Делайте эти выводы сами!

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Темы кредит ипотека кредиты кредитование ипотечный кредит
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