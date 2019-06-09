В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за воровство электроэнергии

В России вступил в силу закон, который увеличивает размер штрафов при незаконном повторном подключении к тепловым и электрическим сетям. Первый штраф остался неизменным - 15 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.



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Изменениям подверглась сумма штрафа за последующее нарушение закона. При повтором незаконном подключении к электросети физические лица будут платить от 15 до 30 тысяч рублей, а юридические - от 200 до 300 тысяч рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как можно без особо труда существенно сэкономить на электроэнергии.

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