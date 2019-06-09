Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Пресс-служба Кремля сообщила о дате проведения прямой линии с президентом страны. Владимир Путин будет отвечать на вопросы жителей страны 20 июня. Прием вопросов от населения начался 9 июня с 8:00 и будет закончен после завершения прямой линии 20 июня.



Путин ответил на блиц-опрос в ходе прямой линии / Новости от 07.06.2018 15:02

Начало прямой линии назначено на 12:00, в это время начнутся трансляции по телеканалам и радио. Задать вопрос президенту России можно с помощью СМС, ММС, используя сайт программы или мобильное приложение. Также задать вопрос Владимиру Путину можно в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Президент России считает, что страна готова к переменам и вызовам.

Читайте также:

Политологи в специальном докладе скорректировали информацию о "ближнем круге Путина"