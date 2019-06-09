Пресс-служба Кремля сообщила о дате проведения прямой линии с президентом страны. Владимир Путин будет отвечать на вопросы жителей страны 20 июня. Прием вопросов от населения начался 9 июня с 8:00 и будет закончен после завершения прямой линии 20 июня.
Начало прямой линии назначено на 12:00, в это время начнутся трансляции по телеканалам и радио. Задать вопрос президенту России можно с помощью СМС, ММС, используя сайт программы или мобильное приложение. Также задать вопрос Владимиру Путину можно в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Президент России считает, что страна готова к переменам и вызовам.
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