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Законы одинаковы для всех: эксперты комментируют события вокруг "дела Голунова"

Общество print

В Сети не утихает скандал по поводу задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Во время обыска сотрудники отдела по борьбе с наркотиками обнаружили у него 4 грамма метилэфедрона, а в его квартире нашли 5 граммов кокаина.

Свое мнение по этому поводу высказали многие эксперты, в том числе и руководители оппозиционных СМИ. Все они сошлись во мнении, что либеральные ценности зачастую способствуют саморазрушению личности.

Директора АЖУР, издатель издания "Фонтанка" Андрей Константинов рассказал о том, что знал журналистов-расследователей, которые употребляли наркотики. Поэтому не стоит наверняка утверждать, что если человек по профессии журналист, то он не курит и не пьет.

"Эмоциональную составляющую вчерашнего информационного потока комментировать не очень корректно: с самого начала говорить о том, что это "полицейский произвол", "кровавый Мордор" и все прочее. Потому что я в своей жизни видел в том числе и журналистов-расследователей, которые и употребляли наркотики, и продавали наркотики. К сожалению, у меня такой опыт был. Поэтому если это журналист, а тем более расследователь — то значит, что он не курит и не пьет? Это все глупости. К сожалению, жизнь бывает достаточно неприятной", - высказался Контантинов.

Свое мнение высказал и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который напомнил о том, что "существует презумпция невиновности".

"Нет необходимости говорить о том, хороший человек он или плохой. Существует презумпция невиновности, и правоохранительным органам строго в соответствии с действующим законодательством предстоит выяснить, виновен он или нет. А суд в свою очередь примет решение: виноват, не виноват. Все остальные разговоры — от лукавого", — подчеркнул сенатор.

В одном сошлись все, кто высказался по этому поводу: если человек нарушил закон, он должен ответить за это. Профессия и статус подозреваемого ничего не значат, потому что существует единый для всех свод законов.

Напомним, расследование по делу Голунова находится под личным контролем начальника московского МФД Олега Баранова.

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Темы медуза скандал наркотики журналисты иван голунов
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