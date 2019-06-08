Минздрав отметил снижение смертности мужчин трудоспособного возраста

За шесть лет смертность мужчин трудоспособного возраста в России сократилась приблизительно на 18%. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.



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"В целом смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012 года сократилась примерно на 18%", - передает его слова агентство ТАСС.

Замминистра добавил, что смертность тесно связана с уровнем потребления алкоголя и табака, низкой физической активность и нерациональным питанием. По всем этим направление ведомство ведет активную работу, которая уже приносит свои плоды.

"С 2011 года, по расчетам экспертов, потребление алкоголя сократилось с 18 литров до 9 литров в 2018 году", - заключил представитель Минздрава.