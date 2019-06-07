BBC: Московский метрополитен направил на помощь аэропорту "Шереметьево" в обслуживании багажа будущих машинистов

Московский метрополитен направил в аэропорт Шереметьево учащихся Учебно-производственного центра метрополитена.



Багажный коллапс и сокращения грузчиков: километровые очереди образовались в Шереметьево / Новости от 04.06.2019 10:48

Как сообщает издание BBC со ссылкой на собственные источники, учащимся, которых направили в Шереметьево, предложили подписать срочные договоры на месяц с возможностью продления еще на один. Договоры с ними заключила компания "Шереметьево Хэндлинг", занимающаяся обслуживанием багажа и приемом на позиции грузчиков.

Напомним, проблемы с выдачей багажа начались в Шереметьево в конце мая. Пассажиры жаловались, что ожидание багажа занималось больше двух часов. Позднее администрация аэропорта признала проблему и сообщила, что решить ее возможно лишь к концу июня.

Проблемы с обслуживает багажа связаны с дефицитом грузчиков, пишет "Коммерсантъ". В свою очередь генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко объяснил задержки резким увеличением объема багажа.