Московский метрополитен направил в аэропорт Шереметьево учащихся Учебно-производственного центра метрополитена.
Как сообщает издание BBC со ссылкой на собственные источники, учащимся, которых направили в Шереметьево, предложили подписать срочные договоры на месяц с возможностью продления еще на один. Договоры с ними заключила компания "Шереметьево Хэндлинг", занимающаяся обслуживанием багажа и приемом на позиции грузчиков.
Напомним, проблемы с выдачей багажа начались в Шереметьево в конце мая. Пассажиры жаловались, что ожидание багажа занималось больше двух часов. Позднее администрация аэропорта признала проблему и сообщила, что решить ее возможно лишь к концу июня.
Проблемы с обслуживает багажа связаны с дефицитом грузчиков, пишет "Коммерсантъ". В свою очередь генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко объяснил задержки резким увеличением объема багажа.
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