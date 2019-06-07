Больше половины россиян дружат с представителями других вероисповеданий, а более 80% - с представителями другого поколения. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, о друзьях из другого поколения заявили 84% респондентов. Среди людей в возрасте от 35 до 40 лет в этом признались 90%. У 52% опрошенных есть друзья других вероисповеданий, наибольший процент отмечен среди молодежи (от 18 до 24 лет - 63%).
Более широкое распространение получила дружба между мужчиной и женщиной, об этом сказали 82% опрошенных. Среди людей в возрасте от 25 до 34 лет зафиксирована наибольшая доля - 92%. У 69% россиян есть друзья с другим уровнем дохода.
"В последние годы человечество активно избавляется от гендерных, возрастных и религиозных условностей - не без труда, но это происходит", - сообщает пресс-службы ВЦИОМ.
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