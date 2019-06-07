ПМЭФ: занятия спортом пока недоступны большинству россиян - Топилин

Регулярные занятия спортом требуют больших финансовых трат и пока не доступны для большинства граждан России. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) высказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



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"Нужно спортом заниматься, просто графики подстраивать под это. Постепенно это должно становиться общим местом, но для этого должны быть возможности. Если вы занимаетесь спортом, ходите куда-то, это же не маленькие деньги, пока это дорого и большинству людей не доступно", - передает его слова агентство ТАСС.

Министр подчеркнул, что индустрия спорта сейчас растет "очень быстро и хорошими темпами". Это позволит сделать массовый спорт в стране общедоступным, считает Топилин.