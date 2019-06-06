Глава Роскомнадзора: Tinder выдаст спецслужбам ту информацию, которая им нужна

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сервис Tinder предоставит российским спецслужбам всю необходимую им информацию. Об этом он сказал в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).



Роскомнадзор занялся Tinder. Теперь товарищ майор может получить доступ к вашим интимным фото и перепискам / Новости от 03.06.2019 22:14

"Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили, и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам", - пояснил он.

Глава ведомства добавил, что "диванным аналитикам" не следует опасаться раскрытия своих личных данных, поскольку все силовые ведомства действуют только по решению суда.

"Если сервис понимает, что вопрос касается жизни, безопасности людей, то он найдет способ, не отдавая ключей шифрования и не вскрывая переписку, предоставить необходимую информацию", - сказал Жаров.

Напомним, в конце моя Роскомнадзор внес сервис для онлайн-знакомств Tinder в реестр распространителей информации. Входящие в реестр компании обязаны хранить сообщения пользователей в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки сообщений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Tinder предоставил Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации, но это не означает передачу личных данных пользователей.

Читайте также: В "Яндексе" проигнорировали требование ФСБ выдать ключи шифрования