ПМЭФ: иностранные студенты должны оставаться в России - Минобрнауки РФ

Министерство науки и высшего образования России в рамках национального проекта "Образование" намерено побудить иностранных студентов, получивших российское образование, остаться в стране. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава ведомства Михаил Котюков.



«Я потерял всю жизнь». Иностранных студентов воронежского вуза массово вышлют из России / Новости от 26.04.2019 17:42

"По статистике, значительная часть, конечно, уезжает. Задача национального проекта эту историю поменять", - передает его слова агентство ТАСС.

Национальный проект рассчитан с пять лет, с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составляет более 780 миллиардов рублей. Задача нацпроекта - обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также ввести Россию в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что качество высшего образования в России за последние 10 лет улучшилось. Так, по крайней мере, согласно опросам ВЦИОМ считает 49% российских студентов. 20% респондентов заявили о том, что напротив качество вузовского образования в РФ если и не снизилось, то явно не выросло, еще 11% затруднились ответить.

Читайте также: Больше всего образованных людей - в России

Сергей Иванов: "В России слишком много вузов"