Министерство науки и высшего образования России в рамках национального проекта "Образование" намерено побудить иностранных студентов, получивших российское образование, остаться в стране. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава ведомства Михаил Котюков.
"По статистике, значительная часть, конечно, уезжает. Задача национального проекта эту историю поменять", - передает его слова агентство ТАСС.
Национальный проект рассчитан с пять лет, с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составляет более 780 миллиардов рублей. Задача нацпроекта - обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также ввести Россию в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что качество высшего образования в России за последние 10 лет улучшилось. Так, по крайней мере, согласно опросам ВЦИОМ считает 49% российских студентов. 20% респондентов заявили о том, что напротив качество вузовского образования в РФ если и не снизилось, то явно не выросло, еще 11% затруднились ответить.
Читайте также: Больше всего образованных людей - в России
Сергей Иванов: "В России слишком много вузов"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.