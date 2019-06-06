Детектив пообщался с жандармом, пропустившим Джемаля, Расторгуева и Радченко через блокпост в ЦАР

Частный детектив, нанятый ФАН для расследования убийства корреспондентов в Центральноафриканской республике, побеседовал с жандармом, который пропустил их через пост в деревне Канга.

Летом прошлого года корреспонденты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР от Центра управления расследованиями (ЦУР). Они планировали снять документальный фильм о мифической ЧВК "Вагнера". Хотя в республике официально находятся только российские военные инструкторы.

Организовал и проспонсировал поездку Михаил Ходорковский, финансирующий ЦУР. Журналисты прибыли в страну 28 июня, а спустя три дня были расстреляны. Им не предоставили охрану, хотя известно, что на территории ЦАР орудуют бандиты, а страна считается одной из самых опасных. ЦУР выдали спецкорам только фейковые документы сотрудников ООН.

Дело об убийстве Джемаля, Расторгуева и Радченко расследуют как в ЦАР, так и в России. ФАН ведет свое журналистское расследование и для этого наняло детектива Евгения Гвоздева. Он выяснил, что журналисты стали жертвой личных интересов Михаила Ходорковского и правительства Франции.

Гвоздеву удалось побеседовать с жандармом, пропустившей 30 июля спецкоров через пост Канга, находящегося неподалеку от города Декоа. По ее словам, машина с русскими приехала на пост примерно в 18-19 часов. Она спросила у водителя, кого он везет, на что ей ответили — российских журналистов.

Затем жандарм поинтересовалась, куда они едут, и потребовала командировочное удостоверение. Те показали ей аккредитационное письмо, а потом проехали через пост.

На следующем блокпосту автомобиль встретили военнослужащие национальной армии ФАКА, отказавшиеся его пропускать из соображений безопасности. Начальник поста созвонился с военной базой ФАКА в Сибю и попросил к телефону российского инструктора. Он запретил журналистам ехать дальше и попросил, чтобы они переночевали в городе.

Как рассказали опрошенные Гвоздевым свидетели, в ответ корреспонденты в грубой форме заявили, что никто не вправе указывать им, что делать. В итоге машина со спецкорами поехала дальше.

С полным текстом расследования и также фильмом можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей.