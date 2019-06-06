Роспотребнадзор за первый квартал этого года изъял 220 тонн некачественной плодоовощной продукции

Порядка 220 тонн некачественных овощей и фруктов изъяли специалисты Роспотребнадзора за первые месяцы текущего года.



Роспотребнадзор проверяет условия хранения и реализации овощей в Волгоградской области / Новости от 29.10.2018 12:26

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предоставленной информации, в плодоовощной продукции Роспотребнадзор находил паразитов и опасные химические примеси.

Также специалисты изымали те фрукты и овощи, что содержались в плохих санитарных условиях.