Порядка 220 тонн некачественных овощей и фруктов изъяли специалисты Роспотребнадзора за первые месяцы текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно предоставленной информации, в плодоовощной продукции Роспотребнадзор находил паразитов и опасные химические примеси.
Также специалисты изымали те фрукты и овощи, что содержались в плохих санитарных условиях.
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