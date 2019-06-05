Главред "Эха" Венедиктов продолжил тиражировать фейк об останках детей Николая II, спустя два дня после опровержения

"Эхо Москвы" снова попалось на тиражировании фейковых новостей. На этот раз на сайте появилась информация о пропаже останков семьи Николая II. Несмотря на наличие официальное опровержения, главред Алексей Венедиктов не исправляет и не удаляет недостоверную информацию, а наоборот продолжает ее тиражировать.

Информационное агентство URA.ru со ссылкой на собственные инсайдерские источники и екатеринбургских историков сообщило, что в Новоспасском монастыре отсутствуют останки детей последнего царя Николая II — Алексея и Марии. По словам источников, останки были уничтожены в ходе неудачных опытов.

Русская православная церковь (РПЦ) отреагировала на информацию в СМИ и официально опровергла недостоверные сведения. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков в интервью ТАСС сообщил, что информация об уничтожении останков детей Николая II — ложная. В свою очередь, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Кипшидзе отметил, что мощи царских наследников могут находиться в одном из московских монастырей. Часть останков изымалась для исследовательской работы и находится в экспертных учреждениях.

Несмотря на наличие опровержения, радио "Эхо Москвы" подхватило фейковую новость об исчезновении останков. Сам же главный редактор Алексей Венедиктов, спустя два дня после официальных заявлений представителей РПЦ, лично прокомментировал ложную информацию в своем блоге и попытался создать общественный резонанс. Недостоверные сообщения до сих пор не удалены с сайта радио и вводят читателей в заблуждение.

"Бюро фейков" Венедиктова

Отметим, "Эхо Москвы" неоднократно было замечено в публикации ложной информации и искажении данных. Например, при освещении финала Лиги чемпионов УЕФА редакция ошиблась с командой победителем — журналисты выигравшим признали "Тоттенхэм", а не "Ливерпуль".

Позже журналисты предприняли меры по удалению растиражированных материалов из соцсетей.

Также сведения удалялись с самого сайта "Эхо Москвы".

Несмотря на попытки удалить материалы, ссылку все равно можно найти в кэше поисковой системы.

История с путаницей победителей Лиги чемпионов — далеко не единственная. Журналисты "Эха Москвы" вводили в заблуждение россиян сообщениями о том, что Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок на занятия в школу. Представители ведомства опровергли данную информацию.

Ранее "бюро фейков" Венедиктова забанило Федеральное агентство новостей в блоге своего сайта, подвергнув издание цензуре.