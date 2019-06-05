Тимати в грубой форме ответил критикам своей новой коллекции одежды

Рэпер Тимати в грубой форме ответил своим подписчикам, которым не понравилась новая коллекция одежды, созданная рэпером совместно с Минобороны. Самыми оскорбительными для исполнителя стали высказывания о том, что его коллекция одежды похожа на товары низкого качества с Aliexpress, а также об использовании Минобороны, чтобы "подороже продать" коллекцию.



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На обвинения Тимур Юнусов ответил, что финансировал создание коллекции сам, не прибегая к финансовой помощи Минобороны. Помимо нецензурной лексики, Тимати заметил, что российское общество просто не может радоваться чужим успехам.