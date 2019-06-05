Минюст предлагает ввести новый вид алиментов для оплаты жилья ребенку

Министерство юстиции России опубликовало на сайте нормативно-правовых актов очередной законопроект, в котором вводится новый вид алиментов. В нем указано, что родители, находящиеся в разводе, должны оплачивать расходы ребенка на жилье.



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Новый вид алиментов будет действовать на тех родителей, чьи дети живут отдельно. Чтобы ребенку назначили алименты на жилье он должен быть признан нуждающимся в жилищной площади или улучшении условий проживания, при условии, что у родителей ребенка нет недвижимости, где мог бы проживать ребенок, или денег для ее приобретения.

Размер алиментов на жилье будет определять суд. Чтобы с родителя начали взыскивать алименты он должен быть трудоспособен.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Астрахани злостный неплательщик алиментов прятался от судебного пристава в могиле и притворялся мертвым.

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