Министерство юстиции России опубликовало на сайте нормативно-правовых актов очередной законопроект, в котором вводится новый вид алиментов. В нем указано, что родители, находящиеся в разводе, должны оплачивать расходы ребенка на жилье.
Новый вид алиментов будет действовать на тех родителей, чьи дети живут отдельно. Чтобы ребенку назначили алименты на жилье он должен быть признан нуждающимся в жилищной площади или улучшении условий проживания, при условии, что у родителей ребенка нет недвижимости, где мог бы проживать ребенок, или денег для ее приобретения.
Размер алиментов на жилье будет определять суд. Чтобы с родителя начали взыскивать алименты он должен быть трудоспособен.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Астрахани злостный неплательщик алиментов прятался от судебного пристава в могиле и притворялся мертвым.
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