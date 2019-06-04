Верховный суд России признал законным запрет сотрудникам Министерства внутренних дел, не имеющих допуск к государственной тайне, свободно выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее иск подал бывший инспектор дорожно-патрульной службы, уволенный со службы после того, как он съездил на отдых в Болгарию и Доминиканскую Республику. Заявитель соврал начальству о том, в какую именно страну он намерен поехать. Именно это и стало поводом для увольнения.
Бывший сотрудник ДПС оспаривал законность приказа МВД о поездках сотрудников полиции за границу по частным делам. Верховный суд решил отказать в удовлетворении искового заявления.
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