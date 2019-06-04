МГУ имени М. В. Ломоносова сохранил первенство в рейтинге ста лучших вузов России. Такие данные приводит агентство РАЭКС-Аналитика (RAEX), опубликовав обновленный рейтинг репутации вузов.
Вторую и третью строчку рейтинга занимают МФТИ и МИФИ, за ними следует СПбГУ. Пятое и шестое место заняли Высшая школа экономики и МГИМО. Седьмую строчку получил Томский политехнический университет. Все семь вузов подтвердили свои рейтинги, оставшись на прежних позициях.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого поднялся на одного место и занял девятое место. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет опустился на две строчки вниз и занимает лишь десятое место.
"В топ-30 рейтинга вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга, два - из Томска, а также Новосибирский университет, ННГУ им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов - Уральский, Сибирский, Казанский, Дальневосточный и Южный", - подчеркивает исследователи.
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