RAEX: МГУ возглавил топ-100 вузов России

МГУ имени М. В. Ломоносова сохранил первенство в рейтинге ста лучших вузов России. Такие данные приводит агентство РАЭКС-Аналитика (RAEX), опубликовав обновленный рейтинг репутации вузов.



МГУ возглавил рейтинг репутации российских вузов / Новости от 04.09.2018 08:54

Вторую и третью строчку рейтинга занимают МФТИ и МИФИ, за ними следует СПбГУ. Пятое и шестое место заняли Высшая школа экономики и МГИМО. Седьмую строчку получил Томский политехнический университет. Все семь вузов подтвердили свои рейтинги, оставшись на прежних позициях.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого поднялся на одного место и занял девятое место. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет опустился на две строчки вниз и занимает лишь десятое место.

"В топ-30 рейтинга вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга, два - из Томска, а также Новосибирский университет, ННГУ им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов - Уральский, Сибирский, Казанский, Дальневосточный и Южный", - подчеркивает исследователи.