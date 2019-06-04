Уполномоченный при президенте по правам ребенка Кузнецова отметила снижение рождаемости в России

В минувшем году в России родились около 1,6 миллиона детей, что на 15% меньше показателя 2016 года. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.



Анна Кузнецова: необходимо уравнять права многодетных в различных регионах / Новости от 08.10.2018 10:05

"К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости. Численность родившихся составила 1 миллиона 599 тысяч человек. Это снижение по сравнению с 2016 годом на 15,3%", — передает ее слова агентство ТАСС.

Она добавила, что коэффициент рождаемости на тысячу человек за последние три года снизился с 12,9 до 10,9%. На данный момент в России более 30 миллионов детей и подростков.