Роскачество: листовой чай качественнее пакетированного

Эксперты Роскачества проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. В масштабном исследовании рассматривались как российские чаи, так и продукция из Индии, Польши, Шри-Ланки и ОАЭ.



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Специалисты также сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же брендов и выяснили, что качество листового чая в 10 случаях из 13 оказывалось лучше. Лишь в трех случаях листовой чай уступил пакетированному: это чай торговых марок Lipton, Greenfield и Ahmad.

Лучше пакетированных оказались листовые чаи Alokozay, Akbar, Brooke bond, Dilmah, Gordon, Riston, Tess, "Принцесса Нури", "Золотая чаша" и "Майский".

По данным Роскачества, все исследованные чаи соответствуют нормам ГОСТ и не содержат в себе вредных добавок. Высокого содержания потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов, посторонних примесей или красителей эксперты не обнаружили ни в одном из образцов.

Наиболее чистыми признаны пакетированные чаи Basilur, Brooke bond, Dilmah, Greenfield, Lipton и Milford, а также листовые Akbar и "Традиция".