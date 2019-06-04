НАФИ: чуть меньше половины россиян недовольны экологией в своих городах

Чуть меньше половины граждан России (48%) недовольны экологической обстановкой в своем городе или регионе. Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ.



«Туман, люди задыхаются»: как город в Башкирии оказался на грани экологической катастрофы / Новости от 21.01.2019 21:17

По результатам проведенного в апреле-мае опроса, 50% опрошенных посчитали экологический фон в своем городе или регионе благополучным, еще 48% придерживаются противоположного мнения.

Среди основных негативных факторов респонденты называли выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума, отмечают социологи.

Чаще всего о благополучной экологической обстановке говорят люди, проживающие на территории Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%), а жители Сибири и Дальнего Востока, наоборот, недовольны своей экологией - 68% респондентов отметили ее неудовлетворительное состояние.