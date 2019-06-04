Чуть меньше половины граждан России (48%) недовольны экологической обстановкой в своем городе или регионе. Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ.
По результатам проведенного в апреле-мае опроса, 50% опрошенных посчитали экологический фон в своем городе или регионе благополучным, еще 48% придерживаются противоположного мнения.
Среди основных негативных факторов респонденты называли выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума, отмечают социологи.
Чаще всего о благополучной экологической обстановке говорят люди, проживающие на территории Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%), а жители Сибири и Дальнего Востока, наоборот, недовольны своей экологией - 68% респондентов отметили ее неудовлетворительное состояние.
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