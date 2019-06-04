Священника, который добился отмены показа оперы "Тангейзер", наградили медалью

Глава федерального Центра «Э» генерал-майор Олег Ильиных наградил Александра Новопашина медалью "За противодействие экстремизму". Александр Новопашин является настоятелем собора Александра Невского, который находится в Новосибирске.



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Награда была вручена за события, которые произошли в 2015 году. Тогда настоятель собора открыто выступил против показа оперы "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета. Священника возмутила эротическая сцена с участием Иисуса Христа. Ситуация приобрела настолько большой ажиотаж, что оперу все-таки отменили, а директор театра Борис Мездрич был вынужден уволиться.

В марте 2019 года оперу "Тангейзер" вновь поставили в Новосибирском театре оперы и балета, однако перед показом зрителям ее одобрила местная епархия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что парад Победы тоже можно трактовать как экстремизм.

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