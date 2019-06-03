Жена Мамаева пройдет проверку на детекторе лжи из-за видео с наркотиками

Жена футболиста Павла Мамаева, который находится в СИЗО, сообщила о том, что ей предстоит пройти проверку на детекторе лжи. Об этом она написала в своем Instagram. Алана Мамаева пояснила, что это связано со скандальным видео, где она требует у оператора наркотики.



Жена Мамаева передумала разводиться и поклялась в любви к мужу / Новости от 11.10.2018 15:35

Примечательно, что супруга футболиста уже публично признавалась в употреблении наркотических веществ, однако она подчеркивала, что "не сидит на них". Она объяснила это своих особым образом жизни и поведением.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алане Мамаевой разрешили свидание с мужем в СИЗО.

Читайте также:

"Паша спокойно сидит и ждет". Жена Мамаева встретилась с мужем в СИЗО