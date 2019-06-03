Жена футболиста Павла Мамаева, который находится в СИЗО, сообщила о том, что ей предстоит пройти проверку на детекторе лжи. Об этом она написала в своем Instagram. Алана Мамаева пояснила, что это связано со скандальным видео, где она требует у оператора наркотики.
Примечательно, что супруга футболиста уже публично признавалась в употреблении наркотических веществ, однако она подчеркивала, что "не сидит на них". Она объяснила это своих особым образом жизни и поведением.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алане Мамаевой разрешили свидание с мужем в СИЗО.
Читайте также:
"Паша спокойно сидит и ждет". Жена Мамаева встретилась с мужем в СИЗО
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.