Испанский подросток Канхуа Рен решил поучаствовать в "челлендже" и снять новый ролик для своего Youtube-канала. Инцидент произошел в 2017 году, тогда Рен заменил начинку в печенье Oreo на зубную пасту и накормил этим печеньем бездомного. За это он дал ему 20 евро.
На этом блогер не успокоился, он еще раз повторил свою злую шутку и дал бездомному еще 20 евро. Рен также пошутил, что он помог бедняку почистить зубы. Когда дочь бездомного подала в суд, блогер предлагал ей 300 евро, чтобы она забрала заявление. Недавно суд вынес приговор Канхуа Рену. Его приговорили к 15 месяца тюрьмы. Суд установил, что Рен заработал на видеороликах с печеньем более двух тысяч евро.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что европейские блогеры поддерживают Россию.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
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