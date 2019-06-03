Испанского блогера посадили в тюрьму за то, что он накормил бездомного зубной пастой

Испанский подросток Канхуа Рен решил поучаствовать в "челлендже" и снять новый ролик для своего Youtube-канала. Инцидент произошел в 2017 году, тогда Рен заменил начинку в печенье Oreo на зубную пасту и накормил этим печеньем бездомного. За это он дал ему 20 евро.



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На этом блогер не успокоился, он еще раз повторил свою злую шутку и дал бездомному еще 20 евро. Рен также пошутил, что он помог бедняку почистить зубы. Когда дочь бездомного подала в суд, блогер предлагал ей 300 евро, чтобы она забрала заявление. Недавно суд вынес приговор Канхуа Рену. Его приговорили к 15 месяца тюрьмы. Суд установил, что Рен заработал на видеороликах с печеньем более двух тысяч евро.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что европейские блогеры поддерживают Россию.

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