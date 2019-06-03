Ведущий телепередачи "Поле Чудес" Леонид Якубович не смог попасть на мероприятие и решил нарушить правила дорожного движения. Инцидент произошел 1 июня в Чебоксарах, куда Якубович прибыл для участия в благотворительной акции, приуроченной ко Дню защиты детей.
Посреди улицы стоял автобус, которым местные правоохранители перекрыли движение. Якубович выехал на тротуар и продолжил движение по пешеходной зоне. Затем он вышел из машины и отправился на сцену. Об инциденте сообщило местное издание cheb.media, с распоряжении которого появились фотографии Леонида Якубовича во время езды по тротуару во внедорожнике Lexus.
После происшествия управление МВД по Чувашкой республике организовало доследственную проверку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Леонид Якубович назвал участников "Поля Чудес" национальным позором.
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