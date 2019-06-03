Роструд напомнил россиянам о том, что 12 июня - выходной

12 июня, в среду, у россиян появится дополнительный выходной день.



День народного единства: как отмечают праздник в России и не только / Новости от 04.11.2018 11:52

Об этом гражданам страны напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

В этот день, указали в ведомстве, страна будет праздновать День России.

За день до этого же, 11 июня, будет сокращенный рабочий день, отметил Роструд.