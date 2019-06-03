12 июня, в среду, у россиян появится дополнительный выходной день.
Об этом гражданам страны напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.
В этот день, указали в ведомстве, страна будет праздновать День России.
За день до этого же, 11 июня, будет сокращенный рабочий день, отметил Роструд.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
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