Эксперты Роскачества изучили почти два десятка популярных приложений для iOS и Android, что предназначены для обучения детей чтению.
Специалисты организации оценили приложения по целому ряду критериев — например, наличие рекламы и возможности ее отключить, наличие инструкции по использованию или же наличие вредоносного программного обеспечения.
По мнению экспертов Роскачества, лучшим таким приложение для iOS является "Читания. Учимся читать".
Для Android же, считают специалисты, наилучшим вариантом будет приложение "Буковки: учимся читать по слогам для детей 5-6 лет".
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