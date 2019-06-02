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Источник Правда.Ру

Платформа ОФД: этой весной россияне чаще обычного покупают электронику и спортивные товары

Общество print

В период с марта по май текущего года россияне чаще, чем весной года минувшего, покупали спортивные товары и строительные материалы.


Россияне мечтают выиграть миллиард и скупают лотерейные билеты «Русского лото» / Новости от 25.12.2018 16:54

Об этом сообщают специалисты оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и компании "Геоинтеллект".

Также граждане РФ этой весной чаще, чем прошлой, покупали, например, садово-хозяйственные товары.

Эксперты считают, что рост продаж вышеперечисленных товаров связан с повсеместным развитием электронной коммерции и удобством заказа через сеть интернет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал составил список вещей, на которые стыдно брать кредит или же влезать в долги.

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Платформа ОФД: этой весной россияне чаще обычного покупают электронику и спортивные товары
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