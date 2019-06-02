В период с марта по май текущего года россияне чаще, чем весной года минувшего, покупали спортивные товары и строительные материалы.
Об этом сообщают специалисты оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и компании "Геоинтеллект".
Также граждане РФ этой весной чаще, чем прошлой, покупали, например, садово-хозяйственные товары.
Эксперты считают, что рост продаж вышеперечисленных товаров связан с повсеместным развитием электронной коммерции и удобством заказа через сеть интернет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал составил список вещей, на которые стыдно брать кредит или же влезать в долги.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
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